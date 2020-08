Arpa Piemonte conferma l'allerta gialla per stasera e domani su nord Piemonte

L’area depressionaria di origine polare marittima si approfondisce verso la penisola iberica convogliando intensi flussi umidi e perturbati sudoccidentali sulla nostra regione. In questo contesto si innescheranno rovesci e temporali sui settori occidentale e settentrionale, più diffusi e persistenti sull’alto Piemonte.

Domani il sistema frontale associato alla perturbazione transiterà sul nord Italia, determinando ancora fenomeni persistenti sull’alto Piemonte e, dal pomeriggio, un’estensione dei temporali anche al basso Piemonte. L’influsso del fronte perturbato sulla nostra regione proseguirà fino alla mattinata di domenica, con cumulate a fine evento che potranno risultare significative sull’alto Piemonte ed in particolare sulla zona intorno al Lago Maggiore. Un successivo miglioramento interverrà nel corso della mattinata di domenica a partire da sudovest con una generale attenuazione delle precipitazioni e schiarite irregolari al pomeriggio.

Per questo motivo il Centro Funzionale ha confermato per oggi l’allerta gialla per temporali sui settori a nord del Po ed alzato ad arancione per domani l’allerta sul Verbano-CusiO- Ossola.