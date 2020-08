Alpe Glass, aggressione del maremmano a una donna: cane sequestrato dall'Asl e Carabinieri forestali

Dieci giorni di sequestro amministrativo per il Pastore Maremmano protagonista, nella mattinata di mercoledì 26 agosto, di un'aggressione ad una escursionista all'Alpe Glass, sopra Oropa. A seguito del fatto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri forestali della stazione di Sordevolo insieme ai veterinari dell'Asl di Biella abilitati al servizio di autocontrollo del cane.

In questi giorni sono in corso tutte le verifiche del caso e la valutazione della situazione. Intanto escursionisti e biker possono tranquillizzarsi: il cane non si trova più all'Alpe Glass e non è più un problema per chi frequenta la zona: sono state adottate tutte le procedure necessarie a tutela dei cittadini. Detto questo, sono escluse, allo stato dei fatti, misure drastiche per il giovane Maremmano. In questo lasso di tempo (dieci giorni) si cercherà di capire con l'intervento di esperti comportamentisti che avranno il compito di valutare l'atto, se si sia trattata di un'aggressione isolata, se il cane possa risultare ancora pericoloso o solamente sia stato un abuso della sua giovane età.

E' compito anche da parte dei Carabinieri forestali di Sordevolo fare chiarezza se il giovane cane abbia aggredito la donna per proteggere il gregge, cosa alla quale lui è abituato e lo ha nel suo dna. Di certo, l'interesse dei militari non è quello di accusare ma sicuramente volto a non sottovalutare la situazione, definendo lo stato del cane.