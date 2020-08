Insieme virtualmente, domenica 6 settembre "Il Biellese di Corsa" con AISM Biella  

*Correremo tutti insieme ma in zone diverse..."

Vista l'impossibilità di creare assembramenti, l'11° edizione de "Il Biellese di Corsa " sarà diversa e si terrà il 6 settembre 2020.

IL BIELLESE DI CORSA 6 settembre 2020 di corsa o camminando, scegli tu la distanza da percorrere e dove. L'evento non è competitivo. Si potrà correre in qualsiasi orario si desideri, da soli o in gruppi che rispettino le vigenti normative governative riguardanti i distanziamenti sociali.

Obiettivo de #ilbiellesedicorsa : finanziare il mantenimento dei servizi di AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione di Biella

Riceveranno un PREMIO: - la bambina e il bambino più piccolo; - il partecipante più anziano; - il gruppo più numeroso e il gruppo più simpatico !

I concorrenti dovranno iscriversi mandando una mail all'indirizzo aismbiella@aism.it con offerta minima di 5 Euro da versare tramite bonifico sul conto di AISM Associazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS sezione si Biella al seguente IBAN: IT 60 S 06090 22301 000000005480 indicando nome, cognome del partecipante, data di nascita e come causale: "Iscrizione a Il Biellese di Corsa".

Altresì ci si potrà anche iscrivere e versare la quota di iscrizione in sede AISM a Biella di Via Piave 11/C (l’ufficio riapre il 24/8 con i seguenti orari: lunedì-venerdì ore 8.30-13.30).

Indossate una maglietta con la scritta "Sclerosi Multipla" degli scorsi anni, se non ne avete una la potrete trovare in sede con un'offerta minima di 3 euro, fino ad esaurimento scorte. Per le persone che non possono recarsi in sezione per ritirare la t-shirt possono anche indossare una normale t-shirt e scrivere una frase del tipo: “Corri per AISM – Il Biellese di corsa insieme virtualmente”

Scattatevi un selfie e postatelo sui vostri Social usando gli hashtags: #ilbiellesedicorsavirtuale #ilbiellesedicorsa #run4aism #aism_biella #insiemepiùforti

Benché distanti, ognuno da solo o in gruppi, che rispettino tutte le norme governative vigenti in materia di distanziamento, si potrà correre o camminare tutti verso lo stesso obiettivo, quello di finanziare il mantenimento dei servizi di AISM BIELLA https://www.aism.it/struttura/sezione_provinciale_aism_biella/home_page

#ms #sm #sclerosimultipla #aism_biella #ig_biella #igbiella #volgobiella #ilBiellesediCorsaVirtuale #running #runners #run4aism #nordicwalking #podismo #SMuoviti

Per informazioni AISM sezione di Biella (Via Piave 11/C; tel. 0158494363 lunedì-venerdì 08.30/13.30 - mail: aismbiella@aism.it )