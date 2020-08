Torrazzo interviene sulle proprie strade. "Nessuna propaganda ma comune manutenzione"

Il Covid-19 ha rappresentato uno stop insormontabile per la maggior parte dei lavori pubblici di tutta Italia e, di conseguenza, anche del Biellese. Perfino i centri più piccoli che non hanno avuto positività si sono dovuti arrendere alle disposizioni statali, posticipando tutti gli interventi a data da destinarsi. Torrazzo è un perfetto esempio di questa situazione: 0 infetti e totale impossibilità di effettuare manutenzioni sulle proprie infrastrutture.

Con l’affievolimento della curva dei contagi, però, è stato possibile, anche per questo comune, ricominciare a pianificare i propri interventi. Utilizzando fondi statali e regionali, la giunta comunale di Torrazzo ha intenzione di effettuare manutenzioni sull’asfalto del centro cittadino nei punti in cui esso appare danneggiato da precipitazioni atmosferica e usura. Altri interventi saranno fatti nei locali comunali dove si effettueranno lavori sugli impianti energetici.

“Questa per noi è normale amministrazione - comunica la giunta - e rappresenta il nostro dovere verso i residenti. Non vogliamo utilizzare questi interventi come metodo di propaganda spicciola, si tratta solo di comune manutenzione”.