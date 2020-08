Scuola, Ministero: no allarmismi su lavoratori fragili. A breve informazioni dettagliate alle scuole

Con riferimento al tema dei lavoratori fragili e alla loro gestione nel sistema scolastico, il Ministero dell'Istruzione fa sapere che sono in corso specifici approfondimenti e interlocuzioni che coinvolgono anche le altre amministrazioni competenti in materia, il Ministero della Salute e quello della Funzione Pubblica, per fornire alle scuole, in tempi rapidi, un quadro ancora più chiaro. Nel frattempo, il Ministero invita ad evitare allarmismi. Dalle verifiche continue di queste ore con i territori non risultano infatti situazioni di criticità.