Scuola, anche Muzzano si prepara alla ripartenza

L’ufficialità della riapertura definitiva delle scuole ha rappresentato l’inizio di molti sforzi da parte di tutti i comuni della Penisola per potersi adeguare alle normative e alle restrizioni dettate dal governo. Anche le realtà più piccole, come Muzzano, hanno iniziato i preparativi per il ritorno degli studenti ai propri banchi. Il comune del Biellese non ha istituti scolastici all’interno dei propri confini ma è comunque tenuto ad affrontare tutte le problematiche relative agli spostamenti e alla mensa dei propri residenti.

“I nostri ragazzi - commenta il primo cittadino Roberto Favario - frequentano due istituti, a Graglia e l’Istituto Comprensivo di Mongrando. Gestiamo queste due realtà con i comuni di Graglia, Netro e Donato e parliamo di circa 100 studenti delle elementari e di circa 60 delle medie. I sevizi di scuolabus e mensa verranno portati avanti seguendo le nuove normative. Questo comporterà, ad esempio, un minore spazio sugli autobus e l’uso della mascherina e, di conseguenza la necessità di avere delle pre iscrizioni”.

“C’è bisogno che i ragazzi tornino a scuola - conclude il sindaco - soprattutto per i più piccoli. Chi frequenta le superiori magari può anche riuscire a seguire online ma gli studenti di medie ed elementari hanno forte necessità della presenza in prima persona. A quell’età c’è bisogno del confronto e del rapporto con i compagni di classe. La mia opinione è che tornare a scuola sia necessario, a patto che si seguano le regole dettate dal governo”.