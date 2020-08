Riavvio dell’attività di prenotazione CUP in farmacia da martedì 1 settembre

A seguito di contatti intrapresi tra Federfarma Biella e Vercelli e la Direzione Sanitaria dell’ASL di Biella, è stato concordemente deciso di fissare la data di martedì 1 Settembre 2020 per la ripresa dell'attività di prenotazione CUP delle prestazioni sanitarie presso le farmacie convenzionate. La decisione è stata intrapresa nell’ottica di garantire ai cittadini un servizio importante ed utile sul territorio, offrendo così una possibilità in più tra le modalità di prenotazione attualmente presenti:

- CUP REGIONALE 800 000 500 dalle 08.00 alle 20.00, tutti i giorni, sette giorni su sette, festività nazionali escluse;

- Sedi CUP territoriali;

​- Modalità on-line, quali: - Punti Azzurri Multifunzione: è necessario disporre della tessera sanitaria e dell'impegnativa dematerializzata;

- Portale web: è necessario disporre dell'impegnativa dematerializzata;

- App Regionale: è necessario disporre dell'impegnativa dematerializzata.Si ricorda che, come prima della sospensione, non tutte le prestazioni possono essere prenotate in Farmacia.