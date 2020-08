Drive In a Biella, slitta per maltempo ma non spegne l'entusiasmo: le interviste VIDEO

Gli amanti del cinema all'aperto dovranno pazientare ancora qualche giorno. A causa delle pessime previsioni meteo che danno maltempo, il Drive In a Biella, in calendario per questo weekend nelle giornate del 28-29 agosto, è stato rimandato di qualche settimana.

L'evento si svolgerà in Piazza Falcone nelle serate dell'11 e 12 settembre. Gli organizzatori di Bi Young precisano che saranno sempre necessarie le prenotazioni per gestire l'affluenza e rispettare così le norme di contenimento. I titoli in programma sono: Grand Budapest Hotel e L'attimo fuggente. Due classici del cinema moderno che sapranno conquistare il gradimento del pubblico biellese.

Di seguito è pubblicata l'intervista ai membri di Bi Young e ai rappresentanti dell'amministrazione Corradino: l'assessore Barbara Greggio e il capogruppo della Lega a Palazzo Oropa Alessio Ercoli.