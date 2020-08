Cambiamenti per il trasporto pubblico a Cossato

A seguito dello svolgimento di una manifestazione organizzata dall'Associazione Cossatoshop, durante la giornata di sabato 29 agosto dalle 18 alle 24 a Cossato verrà interrotta la circolazione veicolare su via Mazzini.

Pertanto, le corse interessate delle Linee: 300 - Biella - Cossato - Valle Mosso - Trivero 400 - Cossato - Masserano - Gattinara transiteranno da viale Pajetta Movicentro, dopodiché devieranno lungo via Matteotti, via Maffei (300)/ via Matteotti, via XXV Aprile, via Dante Alighieri (400) e viceversa.