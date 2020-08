Biella Rugby, primo acquisto gialloverde: arriva Jean Marcelin Rorato

Si chiama Jean Marcelin Rorato il primo acquisto gialloverde per la stagione sportiva 2020/2021. Nato ad Haiti nel ’92, ma di nazionalità italiana, ha mosso i primi passi con indosso gli scarpini da rugby sul glorioso campo di San Donà quando aveva solo otto anni. Con questi colori, dopo la regolare trafila delle giovanili, ha conquistato prima la promozione in Serie A, poi quella in Top 12 (prima Eccellenza), categoria nella quale ha militato fino alla stagione 2018/2019. Negli ultimi due anni ha vestito la maglia dei Medicei. Laureato in scienze motorie, gioca nel ruolo di mediano di mischia, ma si adatta, all’occorrenza, a ricoprire altri ruoli tra i trequarti. A Biella, oltre a giocare nel campionato di Serie A, si occuperà di allenare le squadre giovanili e verrà inserito nel progetto scuole al fianco di Marco Porrino.

Marcelin Rorato: “Conosco bene Aldo Birchall e ho avuto la fortuna di giocare con lui a San Donà. Era già da qualche anno che mi chiedeva di venire a Biella, finalmente mi sono deciso. Biella mi piace, sono arrivato una settimana fa e la società mi ha accolto con calore. È un ambiente diverso da quello a cui sono abituato, Biella Rugby è una società piccola, ma si dimostra essere molto unita e ben organizzata, senza tralasciare che è dotata di una struttura bellissima. Anche gli allenamenti che mi sono stati proposti si sono rivelati molto faticosi, e altrettanto interessanti. Brc non ha nulla da invidiare alla Top 12. Ora speriamo si possa iniziare a giocare”.

Corrado Musso direttore sportivo Biella Rugby Club: “Ci siamo trovati a dover sostituire un giocatore importante in un ruolo importante. Dopo la partenza di Leo Della Ratta, mediano di mischia, ci serviva qualcuno all’altezza, di altrettanta esperienza che potesse offrire qualcosa agli altri ragazzi. Marcelin è la persona giusta. È un ragazzo maturo e ha tantissima esperienza nel campionato di Top 12, farà sicuramente bene”.

Le scheda del giocatore: Nome: Jean Marcelin Cognome: Rorato nato a: Haiti il: 07/02/1992 nazionalità: Italiana Altezza: 170 cm Peso: 78 kg. Ruolo: mediano di mischia, ala. Playing Experience: Giovanili con Rugby San Donà 2019-2020: I Medicei (Serie A) 2018-2018: I Medicei (Eccellenza) 2012/2013 – 2016/2017: San Donà (Eccellenza) 2011-2012: San Donà (Serie A).