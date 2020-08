Alessandro Pizzi ribadisce: "Cosrab sancisce il fallimento di Seab"

Alessandro Pizzi, su Cosrab, in risposta al segretario di Fratelli d'Italia, Cristiano Franceschini, ribadisce i concetti già espressi sui social e a cui Franceschini aveva risposto con un comunicato il 23 agosto

https://www.newsbiella.it/2020/08/23/leggi-notizia/argomenti/politica-5/articolo/raccolta-rifiuti-strade-comunali-franceschini-fdi-inesattezze-sui-social-nei-post-di-lerro-e-piz.html

Pizzi cosi' scriveva il 15 agosto sui social "COSRAB sancisce il fallimento di SEAB, società pubblica nata con il solo scopo di raccogliere i rifiuti nella provincia di Biella. Come mai si appalta direttamente alla Coop Orso Blu la raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le strade Biellesi? Si vuole alleggerire SEAB? Che invece avrebbe bisogno di fare lavorare i suoi dipendenti con nuovi servizi e incassare quattrini freschi per ripianare i debiti creati da cittadini inadempienti e amministratori inadeguati...

Beh ve la dico io la verità: SEAB è un carrozzone che costa troppo e ci si affida ad Orso Blu più leggera (con gli stessi diritti per i lavorati?)... Ossia? Zappalà e la ciurma cantante (con il PD consenziente) sta dichiarando pubblicamente che SEAB NON È IN GRADO DI ASSICURARE EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' regole alle quali si dovrebbe sottostare per l'affidamento in house...

Intanto SEAB PER RIPIANARE I SUOI DEBITI rincara le bollette (e fa pagare l'inefficienza ai cittadini) mentre si spendono ulteriori soldi pubblici per pagare un terzo soggetto individuato con evidenza pubblica e ci mancherebbe pure!...(COSRAB in passato aveva già un accordo con la Provincia per la raccolta da parte di SEAB dei rifiuti abbandonati, bastava incrementare il budget no?).

Siamo alla follia. Inoltre sventolare questa fallimentare soluzione (seppur auspicabile per il solo effetto di togliere rifiuti e topi lungo le vie cittadine) porterà a risultati peggiori. Tutti sanno oramai che i rifiuti possono essere scaricati 'liberamente' lungo i fossi stradali tanto ci sono i fessi che raccolgono e fanno pagare sempre gli stessi contribuenti.

Lo ripeto ancora una volta: per scongiurare l'abbandono di rifiuti per le strade occorre riformare gli ecocentri (che il CDA di Cosrab ha bloccato) e aprirli ai piccoli artigiani per rifiuti assimilati, premiare i cittadini che li frequentano e utilizzare dissuasori e video-fototrappole per incastrare i trasgressori...".