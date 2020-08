Dalla vicina Borgosesia, 21 dosi di ketamina nascoste in auto. Guai per un 27enne

Aveva con sé in auto 21 dosi di ketamina il 27 enne di Quarona che i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile hanno deferito per detenzione di sostanze stupefacenti.Durante un controllo stradale svolto a Borgosesia la notte scorsa da parte di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia, il 27enne a bordo di un’utilitaria appariva alquanto nervoso, nonostante non avesse infranto il codice della strada.

I carabinieri hanno così deciso di procedere alla sua perquisizione personale, estesa anche al suo veicolo, che dava esito positivo, rinvenendo nel vano porta oggetti un involucro di cellophane contenente 21 dosi di stupefacente del tipo ketamina, del peso di 6,70 grammi.Il 27 enne di Quarona è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito e successivamente denunciato alla Procura della Repubblica di Vercelli per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata sequestrata.

La ketamina è un potente anestetico che in passato si usava per curare i cavalli ma che i giovani attualmente usano per contenere gli effetti di altre sostanze stupefacenti quali la cocaina, che provoca effetti allucinogeni e dissociativi, in abbinamento all’uso di sostanze alcoliche, nei contesti della movida giovanile.