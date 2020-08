Dal nord ovest: Panda delle Poste finisce in un fossato

Intorno alle 17:50 di oggi, 27 agosto, una squadra del distaccamento di Livorno Ferraris con il supporto dell’autogru della sede centrale di Vercelli, è intervenuta nei pressi del cimitero di Vettignè a seguito di un sinistro stradale. Per cause al vaglio dell’autorità competente un’autovettura Fiat Panda delle Poste è uscita fuori strada terminando la corsa nel fossato a lato strada. Una volta giunti sul posto, il personale VVF ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, e mediante all’utilizzo dell’autogru, al recupero dello stesso. Nessuna ferito. Sul posto i Carabinieri di Casanova Elvo