Scontro tra auto in Superstrada, traffico rallentato

Disagi alla circolazione ma per fortuna non ci sono feriti nell'incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle 8.30, sulla Superstrada, all'uscita di Vigliano Biellese, in direzione Cossato. A rimanere coinvolte nello scontro due auto che hanno riportato alcuni danni alla carrozzeria. Sono in fase di accertamento le cause del sinistro. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche Carabinieri e Polizia per la viabilità e i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei mezzi coinvolti.