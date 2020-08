Incendio a Bioglio, fiamme vicino alla pineta in frazione Mornengo

E' in corso di spegnimento l'incendio a Bioglio che potrebbe intaccare una pineta. Diverse le squadre impegnate e si potrebbe anche ipotizzare l'aiuto dell'elicottero dei Vigli del Fuoco. Saranno anche i Carabinieri di Bioglio ad accertare le cause che hanno provocato l'incendio in frazione Mornengo. Tutto lascia presagire ad un rogo sviluppato da un fuoco innescato da un anziano residente.

Oggi pomeriggio 27 agosto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno anche chiesto l'ausilio delle squadre dei volontari dell'Aib. Le fiamme allo stato attuale sono proprio a pochi metri di distanza da una grande pineta. ---Seguiranno aggiornamenti---