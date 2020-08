Bloccati nell'auto a Gaglianico dalla Polizia, per il romeno scatta la denuncia

Alla fine un romeno è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetto atti ad offendere oltre a beccarsi, insieme alla compagna, del foglio di via obbligatorio. Questo il risultato dell'operazione della Squadra mobile del 25 agosto (LEGGI QUI), in via Cavour a Gaglianico.

A seguito di alcuni furti avvenuti nella provincia di Biella in danno di persone anziane con la tecnica dell’abbraccio, sono stati predisposti dalla Polizia dei servizi di prevenzione e osservazione per evitare che i suddetti eventi delittuosi possano essere compiuti nuovamente. Si tratta di furti con destrezza realizzati soprattutto da persone provenienti fuori provincia.

Ieri mattina, alcuni operatori hanno notato una macchina sospetta con due persone a bordo, un uomo e una donna con una bimba. Gli agenti hanno iniziato a pedinare l’auto e dopo aver notato alcuni comportamenti sospetti, gli investigatori della Squadra mobile in collaborazione con la Squadra volante, hanno deciso di fermare l’auto.

Entrambi i soggetti sono risultati avere precedenti di polizia con la donna gravata da precedenti specifici e arresti in flagranza di reato per furti con destrezza in danno di persone anziane. Proprio con la tecnica dell’abbraccio.

I due soggetti sono stati portati in Questura e trovati in possesso di due cacciaviti ed una pinza. L’uomo è stato quindi denunciato per il reato di porto ingiustificato di armi od oggetto atti ad offendere. È stato emesso inoltre nei confronti di entrambi i soggetti foglio di via obbligatorio, in quanto risultati provenienti dal milanese. La loro posizione è ancora al vaglio degli inquirenti.

Ti potrebbe interessare: "Scene da film a Gaglianico, la Polizia blocca un'auto in mezzo alla strada e ammanetta un romeno".