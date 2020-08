A Tavigliano i vandali dell'area giochi sono ragazzini. Sindaco: “Non ci sarà denuncia”

Sono stati identificati gli autori dell'atto vandalico accaduto settimana scorsa al parco giochi di Tavigliano (clicca qui). Prese di mira dall'attacco le giostre presenti: un'altalena è stata sradicata, un pezzo di scivolo danneggiato e la zona di arrampicata gettata a terra con violenza per una danno che si aggira sui 2mila euro. Ad incastrarli le telecamere del sistema di videosorveglianza che registra gli accessi all'interno dell'area giochi.

“Sappiamo chi sono – annuncia amareggiato il sindaco Gino Mantello – Sono ragazzini di Tavigliano di età compresa dai 13 ai 18 anni. Non ci sarà alcuna denuncia anche perchè non vogliamo rovinare nessuno. Ma il gesto è grave. Li convocheremo insieme alle loro famiglie in Comune. Se è fattibile, sarei incline ad alcuni servizi sociali a favore del Comune ma bisogna vedere se ci sono le condizioni”.