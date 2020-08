Borriana, con la carta dei servizi le proposte per l'anno scolastico 2020/21

Mensa, prescuola ed inziative ludico-sportive sono le attività contenute nella carta dei servizi del Comune di Borriana in vista dell'anno scolastico 2020/2021 per le scuole dell’infanzia e primaria, che è pubblicata sul sito internet dell'ente.

A partire del primo giorno di scuola di lunedì 14 settembre 2020, l'Amninistazione assicura il servizio mensa per ogni giorno in cui le scuole svolgono attività didattica pomeridiana. Anche quest'anno, i pasti sono preparati e distribuiti da azienda esterna adottando il servizio monodose, ed il servizio è prepagato, con i blocchetti dei buoni pasto disponibili presso gli uffici comunali, dove poossono essere ritirati previo pagamento tramite bonifico bancario o conto corrente postale.

Per tutti gli alunni il costo per ogni singolo pasto è di € 4,60: i residenti che possono usufruire delle agevolazioni ISEE devono fornire agli uffici documentazione valida unitamente alla richiesta di iscrizione al servizio entro venerdì 28 agosto 2020.

Stessa scadenza per presentare la richiesta del servizio prescuola, che sarà attivo dal 14 settembre, dalle 7:30 per la scuola primaria e dalle 7:40 per quella dell'infanzia.

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Società Sportiva “SPORTYVITA”, proporrà un pomeriggio per un’iniziativa ludico-sportiva. Nel corso del mese di settembre sarannno comunicate le modalità e l’organizzazione con i relativi costi.

Questo l'augurio per il nuovo anno scolastico da parte dell'assessore all'istruzione Silvia Pezzana: "Auguro a genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada che faccia crescere le tre lingue che una persona matura deve saper parlare: La lingua del cuore La lingua della mente La lingua delle mani. Buon lavoro e buon anno scolastico a tutti voi! ”.