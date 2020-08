Scuola, Lessona si prepara alla riapertura. Sindaco: “Anno scolastico diverso ma fiduciosa”

La fine dell’estate e quella delle vacanze per gli under 18 vuol dire da sempre una cosa sola: il ritorno a scuola. Quest’anno, nonostante l’evento straordinario dell’epidemia di Covid-19, si varcherà come al solito l’ingresso dei propri istituti scolastici di appartenenza. Di conseguenza i vari comuni italiani e, più specificatamente, del Biellese si stanno preparando alla riapertura.

Tra questi vi è Lessona che ha cominciato a mettere le scuole in condizione di ricominciare a svolgere le loro mansioni già ad inizio agosto, come racconta il sindaco Chiara Comoglio: “Abbiamo già sistemato tutto in modo tale che vengano rispettate le regole. Siamo riusciti ad utilizzare tutti gli spazi presenti nei nostri istituti, sufficienti a non incorrere in problemi, e ne abbiamo creati di esterni. Elementari e medie saranno ancora assieme anche durante la mensa, rispettando comunque le normative. Sono molto soddisfatta. Arriveranno anche altri arredi che abbiamo acquistato appositamente e manterremo lo stesso numero di classi degli anni scorsi aggiungendo più entrate agli istituti. Ora verranno effettuati gli ultimi lavori di pulizia e sanificazione degli ambienti e poi sarà tutto pronto”.

“Nella scuola materna - continua il primo cittadino - abbiamo anche effettuato dei lavori di messa in sicurezza, soprattutto antisismici, che verranno ultimati questa settimana insieme all’aggiunta di uno spazio esterno. Gli scuolabus saranno presenti tramite registrazione per elementari e medie e privilegeranno qui ragazzi che abitano lontano dalle scuole o che non possono essere accompagnati a scuola dai genitori. Dovrebbe esserci un’opzione simile anche per la materna ma non ne sono ancora sicura al 100%. Previsto anche il servizio di pre e post scuola”.

“Se si rispettano le regole - conclude Chiara Comoglio - tutto è fattibile. È necessario mettersi in testa che per proteggere gli altri dobbiamo cominciare col proteggere noi stessi e dobbiamo avere l’accortezza di non pensare che sia tutto finito. Mantenendo le linee guide e le normative ce la possiamo fare. Abbiamo anche provveduto a sistemare le reti internet presenti nelle scuole in modo da essere pronti ad affrontare meglio, se sfortunatamente accadrà, un nuovo periodo di lockdown. Sarà un anno scolastico diverso dal solito ma sono fiduciosa che tutto andrà bene”.