Viverone, avviso pubblico per l'affidamento del campo sportivo

Promuovere la pratica delle attività sportive, sociali e aggregative ed ottenere la conduzione economica dell’impianto, con riduzione degli oneri gestionali a carico dell’Amministrazione.

Questi alcuni degli obiettivi che il Comune di Viverone intende raggiungere con l'avviso di interesse per la gestione del campo sportivo comunale di Via del Lago, pubblicato sul sito internet comunale insieme al modello di manifestazione di interesse ed allo schema di convenzione per la gestione.

"Questo Ente - si legge sulla pagina Facebook del Comune - intende acquisire manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento del campo sportivo al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, soggetti che intendano utilizzare e gestire l’impianto secondo un modello gestionale teso a salvaguardare e implementare il patrimonio dell’impianto sportivo, ed a valorizzare l’associazionismo sportivo espressione del territorio".

I candidati devono presentare manifestazioni di interesse entro e non oltre le 12 del 15 settembre 2020.