Ronco Biellese, dopo l'emergenza il sindaco torna in visita alla casa di riposo

“Soggiorno il Giardino” è la residenza per anziani di Ronco Biellese. La struttura, seguendo le normative anti Covid-19, è rimasta chiusa nel periodo della Fase 1 e 2 permettendo le visite solo seguendo i rigidissimi protocolli imposti dal governo. Questo ha significato per molte famiglie l’impossibilità di entrare in contatto diretto con i propri anziani.

A quasi 6 mesi di distanza dall’ultima visita, il primo cittadino di Ronco Carla Moglia è finalmente tornata alla casa di riposo del suo comune potendo ora prendere tutte le precauzione necessarie. “È stato commovente - ha commentato - Mi ha fatto piacere poter conversare con loro, abbiamo parlato davvero a lungo. Per poter organizzare la visita ho dovuto prenotare un appuntamento ed essere accompagnata dal direttore. Credo che le condizioni rimarranno queste ancora per qualche tempo. Spero che per i nostri anziani non vi siano più problemi”.