Oropa, la Basilica Superiore riapre ai fedeli dopo 4 anni di restauro: ecco le immagini in anteprima FOTO

“I lavori di restauro sono stati imponenti. L'attesa della fine di questo intervento ci ha permesso di riscoprire la ricchezza e l'importanza della nostra basilica. Inoltre, i tempi sono stati rispettati e allo stesso tempo si è trovata tanta disponibilità da parte di molte realtà biellesi e oltre provincia. Tutti uniti per il bene del Santuario. Lo vedo come un miracolo della Madonna”. Dalle parole del rettore di Oropa, don Michele Berchi, si avverte profonda soddisfazione per la conclusione dei lavori effettuati alla Basilica Superiore durati ben 4 anni.Un cantiere imponente capace di superare le insidie del lockdown giungendo a conclusione nei tempi previsti.

Un progetto di immani proporzioni presentato in tutta la sua interezza nella mattinata di oggi, 27 agosto, e che ha visto in campo vari enti del territorio locale e piemontese che, con la loro mobilitazione e unione d'intenti, hanno permesso tutto questo. A cominciare dalle Fondazioni (Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli), insieme a Regione Piemonte, Conferenza Episcopale Italiana, Banca Sella, Biverbanca - Gruppo Cassa di Risparmio di Asti, Banca Simetica, Unione Industriale Biellese, Camera di Commercio Biella Vercelli, Oftal, Fondazione Zegna e Alicanto Capital.

31 le ditte intervenute con circa 120 operai calcolati nel periodo dei 4 anni di lavori preparatori ed esecutivi: tra queste hanno preso parte Ronchetta, Tre Effe e Scarlatta per un progetto affidato all'architetto Emanuela Baietto che, nel corso della conferenza stampa, ha presentato dettagliatamente i lavori eseguiti su: facciata principale, cupola esterna, facciate laterali, coperture, pareti interne, colonnato interno, cupola interna e tre portali d'ingresso. All'appuntamento erano presenti il vescovo di Biella Roberto Farinella e i protagonisti di questa impresa titanica. Lo stesso presidente della Fondazione CR Biella Franco Ferraris ha condiviso tutta la sua soddisfazione svelando qualche retroscena: “Il distacco di una lastra di marmo dalle pareti interne della Basilica ci ha spinto a muoverci dando vita al cantiere più grande del Biellese e lavoro alla nostra terra. Provo grande orgoglio ed entusiasmo di fronte a quest'opera compiuta. Oropa è di tutti e in tutto questo la Madonna ci ha dato una grande guida”.

L'impegno economico è stato imponente: 3,5 milioni di euro. L'amministratore delegato di parte laica del Santuario in carica, Paola Aglietta, ha commentato così l'inizio dei lavori: “La Basilica Superiore di Oropa è il simbolo di generazioni di biellesi che nel passato hanno lavorato alacremente per realizzare questa chiesa dalle proporzioni armoniche e monumentali allo stesso tempo. La coralità degli interventi di Fondazioni ed Enti di tutto il territorio piemontese e non solo ha permesso di lavorare ad un obiettivo comune in tempi molto rapidi”. I fedeli non dovranno attendere molti giorni per rivedere la Basilica Superiore in tutta la sua bellezza: verrà riaperta, infatti, domenica 30 agosto per una giornata all'insegna delle celebrazioni.

Ma non solo. È una provvidenziale coincidenza quella che ha posto negli stessi anni il restauro della Basilica Superiore di Oropa e il cammino preparatorio per la V Centenaria Incoronazione della Vergine Nera, programmata, come è noto, per il 30 agosto 2020. Nel 1920, infatti, il cantiere di costruzione dell'edificio aveva fatto da sfondo monumentale alle partecipatissime celebrazioni, documentate dalla pellicola di Alberto Maria De Agostini e analogo e più importante ruolo avrebbe avuto nell'Incoronazione di quest'anno. Il 14 maggio scorso, tuttavia, di fronte alla gravissima situazione creata dalla pandemia, Monsignor Roberto Farinella, valutando che le circostanze non avrebbero potuto permettere una “celebrazione comunitaria e con la partecipazione di tutti”, decideva di invitare a proseguire il cammino iniziato tre anni prima, augurandosi di poterlo concludere con un'Incoronazione da celebrarsi nel 2021, a emergenza auspicabilmente terminata.

Così la data del 30 agosto, con la riapertura della Basilica Superiore, diventa, per bocca del Vescovo “un gesto che significa il rinnovarsi della devozione e della gratitudine a Maria, Regina di Oropa, in questi mesi di grande prova per il Mondo, per la nostra Nazione e per il Biellese. Un gesto che, rispettando la data centenaria, ribadisce, nelle condizioni date, una tradizione cara a tutti i Biellesi e a tutti i devoti del Santuario”. Di seguito sono pubblicate le foto della visita in anteprima della Basilica Superiore di Oropa, dagli interni fino alla sommità della cupola.