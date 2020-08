Oropa, Atap aumenta le corse per il servizio autobus in occasione della cerimonia di apertura della Basilica superiore

Nota stampa di Atap sull'aumento delle corse per Oropa di domenica 30 agosto: "Si avvisa che, nell’ambito delle manifestazioni per la riapertura della Basilica Superiore di Oropa, il servizio sulla Linea: 360 — Biella San Paolo – Borgo – Cossila – Favaro – Oropa verrà intensificato, con corse supplementari fra Biella San Paolo e Oropa e una navetta fra il Bottalino e Oropa. Lungo il percorso, tutte le fermate potranno essere utilizzate a richiesta. Gli utenti dovranno dotarsi di titolo di viaggio valido per la tratta urbana di Biella, preferibilmente acquistandolo presso le rivendite autorizzate; considerando la giornata festiva si raccomanda l’acquisto dei titoli di viaggio nei giorni precedenti la manifestazione.

In ogni caso, sarà possibile l’acquisto di biglietto di corsa semplice al prezzo di euro 1,50 dagli incaricati Atap ai capilinea (si specifica che le norme di protezione anti Covid-19 vietano al momento la vendita dei titoli di viaggio a bordo autobus lungo il percorso). Gli utenti saranno ammessi a bordo nei limiti massimi di capacità degli autobus, imposti dalla gestione dell’emergenza Covid-19; al riguardo, si ricorda l’obbligo di rispetto delle norme di distanziamento e protezione individuale (mascherina a copertura di naso e bocca) in tutte le fasi di attesa alle fermate e permanenza a bordo".