Muzzano, 60 mila euro di lavori per le strade

L’epidemia di Covid 19 ha rallentato o posticipato molti dei lavori che sarebbero stati svolti precedentemente. Ci si riferisce ad esempio agli interventi di messa in sicurezza e di asfaltature di molte strade del Biellese come, ad esempio, quelle di Muzzano. L’amministrazione comunale, capitanata dal sindaco Roberto Favario, ha deciso di investire una somma vicina ai 60 mila euro per queste ristrutturazioni in alcuni tratti della cittadina.

“L’investimento - commenta il primo cittadino - è composto da 30 mila euro provenienti dal nostro avanzo di bilancio e di altri 30 mila derivanti dalla legge 18 della Regione Piemonte. Provvederemo alla messa in sicurezza di molte strade, tra le quali alcune che non ricevono interventi da molto tempo. Si tratta di via Roma, via Vobbia, un tratto di via Bertola, la strada ed il piazzale del cimetero e quelle della regione Salvine. Sono sicuro che i cittadini apprezzeranno”.