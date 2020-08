Maltempo in arrivo, da domani attesi forti temporali: è allerta gialla sul Piemonte

Maltempo in arrivo sul Biellese. A comunicarlo, sul proprio sito, l'Arpa Piemonte che sottolinea come, nella giornata di domani, una saccatura dalle Isole Britanniche si approfondisce sulla Francia, convogliando intensi flussi sudoccidentali di aria umida e instabile sul Piemonte e determinando condizioni di tempo perturbato.

“A causa di infiltrazioni di aria fresca in quota, dalla tarda mattinata rovesci o temporali si svilupperanno sulle zone pedemontane occidentali e transiteranno successivamente verso est interessando le pianure – si legge sul sito - Fenomeni localmente anche molto forti sono attesi sui settori nordoccidentale e settentrionale. Il maltempo persisterà anche sabato, quando una più decisa irruzione di aria fredda in quota, legata all'ulteriore approfondimento della saccatura, darà origine a rovesci e temporali diffusi, di intensità moderata o forte, più persistenti tra Novarese e Verbano a causa di una forte convergenza dei venti. Lo zero termico subirà un deciso calo passando dagli attuali valori oltre i 4300-4500 m fino a 3200-3400 m, con possibili nevicate al di sotto dei 3000 m nella giornata di sabato in corrispondenza dei fenomeni più intensi”.

Gli effetti connessi all’intensità dei fenomeni attesi determinano una situazione di allerta gialla per temporali sulla regione per possibili grandinate, forti raffiche di vento e locali allagamenti. L’evoluzione meteorologica in atto potrà essere seguita attraverso i canali di informazione di Arpa Piemonte.