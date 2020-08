Casi positivi in leggero aumento nel Biellese, ecco la mappa aggiornata dei contagi

Casi positivi in leggero aumento nel Biellese. Sono 63 i comuni della provincia liberi dalla presenza del coronavirus, come si evince dalla mappa interattiva della regione Piemonte che mostra in tempo reale il numero dei casi positivi, l’incidenza del contagio in rapporto ai residenti e la curva epidemiologica per ogni realtà rappresentando così l’andamento dell’epidemia sul territorio in tempo reale.

Ad oggi, sono 21 i casi positivi su tutto il territorio, distribuiti in 11 comuni su un totale di 74: a guidare Tollegno con 4, seguito da Biella, Campiglia Cervo e Ponderano con 3; 2 casi riscontrati a Portula mentre si registra un solo caso a Camburzano, Cossato, Pollone, Pray, Tavigliano e Valdilana. Tonalità a tinte verdi nelle Basso Biellese. I dati arrivano dall'Unità di crisi Covid della Regione Piemonte e sono aggiornati alle 18.30 di ieri, mercoledì 26 agosto.