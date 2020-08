Biella, l'ex funicolare torna a fermarsi. Bloccato anche l'ex consigliere Magliola: “2 volte nel giro di 8 giorni”

“E con questa sono tre. Tre le volte che il sottoscritto si trova bloccato in funicolare, con moglie e cagnolino. Una prima volta, a novembre dello scorso anno, per oltre 2 ore; 45 minuti la seconda e circa mezz'ora la terza. Le ultime due nel giro di otto giorni: che sia io a portare sfortuna? O ad auto-bloccarmi per fare un dispetto al sindaco?”. Se lo domanda con ironia l'ex consigliere comunale Marziano Magliola che, in un post pubblico, ha spiegato quello che gli è successo nei giorni scorsi. Era da qualche tempo, infatti, che l'ex funicolare del Piazzo di Biella non registrava problemi di sorta.

Ma questa volta il servizio si è interrotto un paio di volte con alcuni passeggeri bloccati all'interno della cabina. Tra questi vi era lo stesso Magliola, residente al Piazzo e utente abituale dell'ascensore inclinato, che concentra la sua attenzione sulle modalità di soccorso: “Tutte le volte mi ritrovo a declinare le generalità a 4-5 persone diverse, che ti rivolgono sempre le stesse domande, prima di parlare con l'unico che ti può togliere dall'impiccio: la ditta costruttrice. Fortunatamente nessuno in famiglia soffre di claustrofobia, nemmeno il cane che, poverino, è l'unico a manifestare segni di impazienza perché le fermate coincidono quasi sempre con l'orario della pappa”.

E sulla funicolare, Magliola ha le idee chiare: “Mi sono sempre espresso contro la gratuità del servizio, sebbene abbia portato indubbiamente più gente al Piazzo con nuovi locali e più presenze. Ma se cambiamo sistema dobbiamo mantenere il controllo: sarebbe opportuno che ci fosse personale in loco pronto a intervenire tempestivamente in caso di problemi. Se manca tutto questo i tempi di attesa si allungano, così come l'intervento del tecnico e crea polemiche. Facciamo in modo che diminuiscano le lamentele, anche perchè rimanere bloccato in pieno giorno sotto il sole non aiuta”.