Under1000, dopo la Via Spluga l'arrivo di Sara Lavino Zona. La biellese porta a termine l'impresa FOTO

Riportiamo integralmente il racconto dell'ultima giornata dell'impresa nelle parole della protagonista, Sara Lavino Zona. 24 agosto - "Lunedì è stato l’ultimo giorno sportivo di questa avventura valtellinese di #Under1000. Mi sono svegliata un po’ cotta ormai, dopo un breve tratto in bici, mi sono vestita da trailrunner e ho iniziato a seguire lo storico percorso della Via Spluga. Un sentiero che da Chiavenna porta in Svizzera di cui io ho percorso i primi trenta km circa. Perfettamente tenuto e segnalato, permette a chi ci si avventura, di scoprire le storie del passato, commercianti che giornalmente, sui suoi sassi trasportavano sete, vini, farine e addirittura cristalli.

Ora è un vero e proprio gioiello escursionistico con un sito dedicato (https://www.viaspluga.com/it/itinerario/via-spluga/) che permette alle frazioni come Isola, di continuare a sopravvivere. Dopo la costruzione della SS36 strada del lago di Como e dello Spluga, infatti, Isola, luogo di passaggio turistico, commerciale e culturale (ci sono segni documentati dei passaggi di Mozart, Nietzsche e altri), è stata completamente tagliata fuori. Dopo aver passato San Giacomo Filippo, primo comune Under1000 dopo Chiavenna, correndo velocemente su un mangia e bevi nei castagneti secolari e tra i larici, sono arrivata a Campodolcino, dove avevo appuntamento con la Direttrice Museo Storico Via Spluga e Sindaco di Campodolcino.

Una donna straordinaria, ospitale e con un grande orgoglio verso le sue origini. Questo suo senso di appartenenza alla valle di Campodolcino, dopo gli studi, l’ha fatta tornare e dopo anni di sacrifici e anche qualche porta in faccia, ha saputo dimostrare come l’amore per ciò in cui si crede possa fare la differenza. Dopo una rapida visita all’ecomuseo, sale sulla bici e mi accompagna per un tratto della Via Spluga. Parliamo di scarpe da corsa, orti e di come, durante la “fase 2”, si sia messa a pulire il fiume a mano con suo marito. Proseguo la mia corsa pensando che, forse, anche per Under1000 ci sia speranza davvero...

Arrivo al mio secondo appuntamento... non mi si presenta un paesino davanti agli occhi ma una gigantesca diga. Un cartello a2a prima ancora del cartello con il nome: ISOLA. Non ci sono incentivi per i locali, non c’è certezza di lavoro per la manutenzione degli impianti per chi vive a Isola, ci lavora chi viene dalle città e ha fatto i corsi giù (mi dirà poi Martino), non c’è il minimo risarcimento simbolico per il deturpamento causato. Isola non è più il posto dove Mozart si fermò a mangiare e riposare, è un bacino idrico. Arrivo alla Locanda Cardinello, e qui incontro il proprietario, Martino Raviscioni. Non più troppo giovane, artrite deformate da quando aveva quarant’anni ha lavorato come geometra in Svizzera e poi ha deciso di tornare a rilevare l’attività dei suoi, la locanda e non solo.

Non ha figli, non ha eredi diretti, alcuni nipoti forse. Ha investito i suoi risparmi e tutta la sua creatività per lasciare un’eredità a tutti noi. Con una precisione, devozione e amore, ha restaurato completamente, la locanda cardinello del 1722. Stessi materiali, presi, catalogati, ripuliti, incerati, riposizionati su elementi nuovissimi, resistenti anche a un terremoto 7.7. Bellissima. Inimmaginabile. Grazie Martino. Ecco il sito, per altro bello davvero https://locandacardinello.it/.Riprendo la mia corsa sul sentiero del Cardinello. Grandinata.

Per fortuna ho sempre con me il telo termico, fatta su come un ovetto mi sono riparata. È durata poco, meno male, non abbastanza per rovinare l’entusiasmo,diciamo. Mi tiro il cappuccio sugli occhi e riprendo a salire, manca pochissimo! Il cielo si apre, penso ai commercianti quassù e ai loro cavalli. Pazzesco riuscissero a salire da qui. Altra diga, questa più bella però. È quella di Montespluga, so che lì dietro finisce la mia avventura e inizia quella di Lorenzo. Corro sulla diga, corro ancora sulla Via Spluga che fa un giro intorno al lago e vedo le casette grigie sempre più vicine. Entro nel paese, strada pavimentata, curva a sinistra e mi sento chiamare. Ci sono Lorenzo, i suoi genitori, mia mamma e Mawey! E Lore ha già indossato i panni dell’artista, si è già trasformato in Adot. Ci abbracciamo sotto l’inizio del suo graffito".

25 agosto - Ieri sera ci siamo fermati a dormire all’hotel Vittoria di Montespluga, ringrazio il Consorzio turistico della Valchiavenna per averci ospitati. Ci ha raggiunto per cena Ulysse, dopo il lavoro per fare alcune foto e prendere un po’ di fresco. A mezzanotte, sono riuscita e trascinare a dormire Lorenzo. Stamattina alle 8 era già in pista. Un bambino il giorno di Natale. Ha dipinto tutto il giorno, appena finito la prima parte della sua opera.Quasi tutto il paese ha fatto un giro sotto al graffito, anziani e bambini. I bambini, anche 5 o 6 volte. Siamo a un ottimo punto, torneremo su il prossimo weekend o il primo di settembre per finirlo, in base alle previsioni meteo. #Under1000adventure non si ferma. Abbiamo appena iniziato!".