Torna Rugbytots, tutti pronti a correre verso la giungla, guardare le sabbie mobili e evitare sassi fumosi

Con la ripartenza degli allenamenti della Serie A, tutte le categorie si preparano a tornare in campo. Riprende Rugbytots, il ‘rugby’ dedicato ai bimbi dai 2 ai 5 anni, il corso di psicomotricità ovale più divertente del mondo. Lo fa alla grande, il prossimo 19 settembre, con un open day completamente gratuito e in totale sicurezza.

L’invito di Marta Pellanda, sorella del capitano della Serie A Tommy Pellanda e giocatrice di rugby nonché responsabile di Rugbytots Prealpi: “È un corso divertentissimo che permette ad ogni bambino di scoprire sé stesso e le proprie capacità, offre opportunità di relazionarsi con i coetanei, di scoprire, attraverso il gioco, forme e colori. Un’opportunità anche per i genitori che sono attivamente coinvolti nelle lezioni al fianco dei loro piccoli. È divertentissimo”.

Le lezioni si terranno all’interno della tensostruttura in via Salvo D’Acquisto alla Cittadella del Rugby di Biella. Le norme anti Covid sono tutte attive e i materiali utilizzati per le lezioni sono sanificati ad ogni utilizzo. Per accedere alla prova gratuita è necessario registrarsi cliccando ai seguenti link: bimbi dai 2 ai 3,5 anni, lezione alle ore 10 https://bit.ly/33EpZpi bimbi dai 3,5 ai 5 anni, lezione alle ore 10,45 https://bit.ly/3fGauzg

La prenotazione è obbligatoria. Per garantire la sicurezza necessaria, i posti sono limitati. Tutti pronti per a correre attraverso la giungla, guadare le sabbie mobili o fare uno sprint attraverso la valle Rugbytots evitando tutti i sassi fumosi? Preparatevi a proteggere il vostro uovo, lanciare un missile o attaccare i pirati e impadronirti della nave! Tutto questo, naturalmente, mentre cercate di evitare le cattivissime linee laterali! Per info: prealpi@rugbytots.it