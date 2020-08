FC Vigliano, scuola calcio al via: ecco tutte le informazioni

Ti piace giocare a pallone? Hai tra i 5 e i 15 anni? Allora vieni a scoprire la Scuola Calcio di FC Vigliano Torromino. Il progetto didattico-sportivo è rivolto per la Scuola Calcio ai bambini delle annate 2008-2015, mentre per il Settore Giovanile per le annate 2005-2006-2007.

Ci sono tre eventi in programma per i prossimi sabati: 29 agosto, 5 settembre e 12 settembre. L’appuntamento è dalle 10.30 alle 12.30 presso il campo comunale di Vigliano in via Alpini d’Italia. Per info: 3928379948; 3665675915 oppure amministrazione@fcvigliano.it