Masserano, buca profonda davanti al cimitero: la minoranza interroga il sindaco

“Ci segnalano che da poco meno di tre mesi l'ingresso del piano più basso del cimitero è chiuso perchè davanti al cancello si è formata una profonda buca. Dovuta forse all'erosione dell'acqua?”. A porre l'attenzione sulla questione i consiglieri di minoranza Virna Botta e Teresio Gamaccio di Per Masserano.

“Essendo quello l'unico ingresso per disabili su quel piano – sottolineano – chiediamo che venga riparato al più presto il danno così da consentire a tutti l'accesso. Abbiamo inviato documentazione e foto al sindaco ma non abbiamo mai avuto risposta”. Contattato al telefono, il primo cittadino Sergio Fantone ha dichiarato quanto segue: “L'amministrazione è consapevole di questo problema ma non è un lavoretto che si fa dall'oggi al domani. Occorreranno dei fondi perchè l'intervento potrebbe essere più complesso”.