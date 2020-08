Dall'ex Mercatone Uno nasce Globo: i vecchi dipendenti verranno riassunti dalla nuova proprietà

Tutti i 20 mila metri quadri dell'ex Aiazzone e Mercatone Uno, di corso Europa a Biella, torneranno a vivere il commercio. Si tratta di un'ottima notizia in un quartiere cittadino assai fustigato dalla crisi. Sullo stabile primeggerà il marchio Globo, un'impresa cresciuta esponenzialmente fino a figurare nella classifica stilata da Business Week tra le migliori cento piccole imprese europee. Attualmente l’azienda conta più di 1.800 collaboratori, centocinquantamila metri quadrati di distribuzione con 94 punti vendita attivi e tratta calzature, abbigliamento, sport, intimo, valigeria e pelletteria.

L'azienda Cosmo che fa capo al marchio Globo subentra all'ex Mercatone Uno con un'acquisizione a livello nazionale dei suoi punti vendita. Attualmente lo stabile di corso Europa, è in via di ristrutturazione. E i lavori andranno avanti fino a marzo 2021.

"Sono interventi importanti -commenta l'assessore al Commercio, Barbara Greggio-. Globo è un 'no food' e l'apertura al pubblico è in calendario per la primavera prossima. La positività dell'operazione è data soprattutto dal fatto che rilevando il Mercatone Uno, gli attuali proprietari hanno in previsione il reintegro del personale in carico dell'ex complesso. L'assunzione dei vecchi dipendenti mi rende particolarmente felice. Un fatto molto positivo. Durante questi mesi c'è stata grande collaborazione tra gli uffici comunali e li vertici della nuova proprietà. Si tratterà di una piccola rivoluzione, seria, innovativa e affidabile".