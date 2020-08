A Miagliano spettacoli interattivi con il Confine di Fabio Banfo all'anfiteatro

Il progetto Storie Biellesi 2020 di Storie di Piazza inserito negli eventi della Rete Museale Biellese, con il contributo di Fondazione CR di Biella, Fondazione CR Torino, il patrocinio della Provincia di Biella e Piemonte dal Vivo, prosegue il proprio viaggio grazie allo spettacolo del 29 agosto che verrà presentato all’anfiteatro P408 di Miagliano, in collaborazione con Amici della lana, il Comune di Miagliano e il Gal Montagne Biellesi: Il Confine con Fabio Banfo della compagnia MaMiMò di Reggio Emilia.

Fabio Banfo è attore, regista, pedagogo e drammaturgo che spesso frequenta il Biellese grazie alla sua intensa attività di didattica teatrale che, in questi anni, lo ha visto formare centinaia di persone del Nord Italia grazie a laboratori intensivi tematici, le Residenze d’artista, tra Sagliano Micca e Miagliano. Banfo si è diplomato come attore alla Scuola d'Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano nel 2001. Dal 2003 è membro permanente del Teatro dei Sensibili dello scrittore e poeta Guido Ceronetti e proprio grazie al Maestro incontra Manuela Tamietti, attrice storica del Teatro dei Sensibili, con cui inizia un sodalizio tutto biellese che continua da allora. Di Banfo ricordiamo la produzione di “Alfredino, l’Italia in fondo a un pozzo”, il cui studio è partito proprio da qui, presentato in anteprima a Miagliano, ha girato l’Italia, vincendo un premio nazionale sia come miglior spettacolo che come drammaturgia al DOIT Festival di Roma nel 2017.

Una soddisfazione per le due associazioni (Storie di Piazza e Amici della lana) che hanno fatto del confronto con gli artisti una preziosa arma culturale, utile anche per far conoscere il territorio. Banfo sarà ospite questa volta con uno nuovo spettacolo della compagnia professionale MaMiMò di Reggio Emilia città in cui si è recentemente trasferito dopo una lunga permanenza a Milano e in America del Sud, tra Cile e Argentina, Paesi in cui ha lavorato come docente e regista per diverse Università.

Il Centro Teatrale MaMiMò è un gruppo di lavoro stabile, che attraverso una continua attività di perfezionamento e scambio artistico, costituendo un punto di riferimento teatrale produttivo di rilevanza nazionale e un modello di aggregazione culturale sul territorio. Riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna e dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, come centro di Innovazione e Sperimentazione, svolge attività culturale con il suo Teatro Piccolo Orologio, di formazione teatrale con una scuola che conta più di 400 allievi e ha una Residenza in cui si sperimentano nuove forme di comunicazione teatrale. Il nuovo progetto di Fabio Banfo affronta un tema che ci ha colpiti tutti: quello del confine o meglio del confinamento.

Il Confine è uno spettacolo interattivo, nato dall’esperienza di confinamento vissuta durante il lockdown e che racconta in modo ironico e poetico i vari “confini” che contraddistinguono la vita del nostro tempo: il confine della pelle, quelli della mente, il confine tra i generi, quelli geografici e quelli tra le persone. Immaginate di stare davanti ad un condominio: tante case e per ogni casa un personaggio, portatore di un diverso punto di vista sulla condizione umana e i suoi limiti fisici, psicologici, culturali. Diversi spaccati di umanità che si confrontano e reagiscono in modo diverso al “Confine”. In scena un attore che interpreterà tutti i personaggi, accompagnato da un musicista, che con chitarra elettrica, e basi elettroniche, contribuirà a dare vita a diversi mondi sonori. Obbligo di prenotazione al n.320 0982237. Ingresso 13 euro. Ridotto per associati. Si prega di attenersi alle disposizioni del distanziamento e della visita previsti dalle ordinanze.

Fabio Banfo sarà presente nelle settimane successive con due laboratori intensivi su personaggi e autori, il primo è dedicato a Sheakespeare: “Amleto ovvero essere o non essere pronti a tutto”, 4-5-6 Settembre 2020 e “I Sei Personaggi in Cerca d'Autore di L. Pirandello”, 11-12-13 Settembre 2020. Amleto è il personaggio più emblematico della cultura occidentale. Famoso quanto la Gioconda di Leonardo, condivide con lei il destino di essere conosciuto a tutti ma compreso da pochi. Un mistero. I sei personaggi pongono un quesito: Che rapporto esiste tra l'Arte e la Vita? Che differenza c'è tra una persona ed un personaggio? Nei Sei personaggi in cerca d'autore, Pirandello gioca al gioco di questi paradossi portandoli alle estreme conseguenze. I seminari sono a numero chiuso.

Obbligo di prenotazione e di prevenzione come da dpcm. Informazioni: info@storiedipiazza.it (www.storiedipiazza.it)