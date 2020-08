Dal Nord Ovest – Si infortuna al ginocchio durante la discesa dal Monviso

Nuovo intervento per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sul Monviso, nella giornata di ieri pomeriggio. Un alpinista, poco sotto la cima della montagna, in fase di discesa, si è procurato una sospetta distorsione a un ginocchio. Dopo aver chiamato i soccorsi è riuscito a riportarsi sulla vetta da dove è stato prelevato insieme al suo compagno di cordata. L'intervento è stato condotto per mezzo dell'eliambulanza 118 che ha effettuato una serie di verricellate brevi per caricare a bordo i due alpinisti.