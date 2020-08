Dal Nord Ovest – Camper si ribalta in autostrada vicino a Carisio, notte di paura per due persone

Attimi di paura ma per fortuna non hanno riportato lesioni le due persone a bordo del proprio camper rimasto coinvolto in un incidente stradale autonomo. Il fatto si è verificato ieri sera, 25 agosto, poco prima delle 20.30.

Per cause da accertare un camper si è ribaltato su di un fianco sulla A4 in direzione Torino, in prossimità dell'ingresso per Carisio. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118 e agli agenti di Polizia Stradale, sono intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo coinvolto e di tutta l'area interessata.