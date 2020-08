Svuotato un camper e danneggiata una roulotte, ladri in azione a Lessona

I soliti ignoti in azione a Lessona: entrano in un capannone e svuotano un camper e danneggiano una roulotte. Il furto è avvenuto nel week end quando i ladri, grazie allo scasso del cancello elettrico della proprietà, hanno individuato il camper di proprietà di una 40enne di Cossato e tramite la rottura del finestrino del bagno, sono entrati all'interno del mezzo, appropriandosi di una mountain bike, una centralina per televisione, una piastra per cottura e diversi altri oggetti.

Non contenti i malviventi hanno danneggiato una roulotte di una 50 enne di Lessona, parcheggiata accanto, non riuscendo però a rubare nulla, probabilmente per essere stati disturbati. Accorti del fatto, i due proprietari hanno allertato i Carabinieri che ora hanno aperto un'indagine.