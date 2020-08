Residenti di Baltigati furiosi per il furto di una madonnina: “Gesto fa girare le scatole”

“Hanno rubato la madonnina che si trovava dopo la mia cascina. Questo gesto fa girare le scatole, anche perchè il danno morale infastidisce”. Amara sorpresa per Stefano e per molti residenti della zona che, nella giornata di domenica, hanno assistito all'ennesimo atto vandalico perpetrato in questa calda estate biellese.

A essere scossa questa volta la piccola comunità di frazione Baltigati, nella municipalità di Soprana, a Valdilana, dove Stefano risiede insieme alla sua famiglia. “Qualche anno fa mia madre aveva riposto in una radice di albero, diventata poi una nicchia, tipo grotta, questa statuina in segno di devozione alla Madonna – racconta Stefano – Ci eravamo affezionati e, nel periodo natalizio, avevamo perfino allestito il presepe. Purtroppo ciò non sarà più possibile perchè non si trova più. Qualcuno ha pensato bene di portarla via. Non ci sono più parole. Siamo molto amareggiati e arrabbiati per tutto questo”.