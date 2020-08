Affetta da sindrome emolitica uremica, una storia di guarigione a Biella

Malattie rare ma che purtroppo esistono e colpiscono indistintamente. E' il caso della Seu (sindrome emolitica uremica) che si manifesta in 1 su 25000 gravidanze.

E' una disfunzione del complemento, un componente del sangue che ci aiuta a difenderci dalle infezioni, che attraverso un'alterazione genetica può attivarsi in maniera anomala e portare all'insorgenza della malattia. Una condizione che si può ripetere nel corso della vita e che può avere delle ricadute in caso di infezioni, interventi chirurgici o con un altro parto.

La cura va ad agire sul complemento bloccandolo perchè troppo attivo e anziché far bene provoca un danno principalmente renale ma anche sistemico, fino a mettere in pericolo la vita della persona. Anche a Biella, cinque anni fa, questa rara malattia ha colpito una donna incinta. Arrivata in ospedale con un'insufficienza renale, la mamma è stata portata in rianimazione e successivamente in dialisi a causa di un peggioramento.

L'intervento tempestivo dei medici e la loro esperienza sono stati fondamentali. Ai tempi prestava servizio la dottoressa Raffaella Cravero che, avendo già avuto a che fare con un caso analogo all'ospedale d'Ivrea, ha contattato la clinica De Marchi di Milano per evitare un ritardo di diagnosi. La clinica milanese possiede infatti un centro specifico e un'associazione pazienti che ha la funzione di divulgare in tutta Italia la conoscenza della malattia.Grazie alla collaborazione con il centro Seu di Milano la donna è sopravvissuta.

Tanta la soddisfazione per la dottoressa Raffaella Cravero, dal 1992 all'ASL di Biella come medico specializzato in nefrologia, dialisi acute e complicanze renali connesse alla gravidanza.