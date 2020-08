Oggi è la giornata internazionale del cane

Il cane è definito non a caso come il ‘migliore amico dell’uomo’ grazie a molti fattori come la sua fedeltà e lealtà verso il padrone, la sua capacità di compiere mansioni utili agli umani e la gioia che porta con se quando lo si ha vicino. Il 26 agosto è la giornata internazionale degli amici a quattro zampe dal 2004, quando venne istituita dall’esperta di animali domestici Colleen Paige, famosissima in America grazie alle sue apparizioni in TV. La storia dell’uomo e quella del cane vanno quasi di pari passo.

Basti pensare al fatto che, per molti studiosi, i cani si svilupparono quando furono addomesticati i lupi, attorno a 12 mila anni fa. Si ipotizza che i branchi di lupi seguissero le tribù di nomadi per mangiarne gli scarti di cibo e che, progressivamente, abbiano cominciato ad instillare un rapporto sempre più coeso con i nostri antenati. Da quel momento i cani sono diventati parte integrante delle nostre società.Ovviamente hanno svolto in modo impeccabile il ruolo di compagni di caccia, come si può vedere in alcuni quadri che ritraggono qualche lord inglese, armato di fucile, con il proprio segugio.

Alcune razze sono persino diventati simboli di nobiltà, come ad esempio il maltese che, nell’antica Roma, abitava le più ricche domus come compagno delle matrone. In alcuni casi i cani hanno anche raggiunti ruoli legati al culto e alla religione, ci si riferisce allo xoloitzcuintle (o cane nudo messicano) che era ritenuto da molte società sudamericane come una guida dei defunti nel passaggio all’aldilà.Nel presente, nella maggior parte dei casi, i cani hanno solamente il ruolo di essere ottimi compagni delle nostre vite. In alcuni casi è possibile imbattersi anche in cani da guardia, da pastore o da esposizione ma la loro natura docile e amichevole resta immutata. Oggi è quindi il giorno migliore per tornare a casa dei propri amici a quattro zampe e dargli tutto il nostro amore, come durante un anniversario di fidanzamento.