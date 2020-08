Mottalciata, pronti 900 mila euro per la scuola

L’amministrazione comunale di Mottalciata, guidata dal sindaco Roberto Vanzi, ha deciso di investire una somma vicina al milione di euro per effettuare degli interventi all’edificio dedicato a don Luigi Passuello. Funge da scuola dell’infanzia e primaria per molti bambini e ragazzi del comune e perciò non sorprende il bisogno di migliorare la struttura.

I lavori programmati saranno di due tipi: il primo riguarderà l’impianto antincendio mentre il secondo interesserà quello energetico. “Abbiamo speso 50 mila euro - racconta Vanzi - per mettere in sicurezza l’edificio dagli incendi. Quest’estate non è stato programmare l’intervento perché ci sono state incomprensioni con la ditta di riferimento. Puntiamo a ultimare tutto questo autunno”.

Invece, per quanto riguarda i lavori sull’impianto energetico, il primo cittadino di Mottalciata afferma: “Manca ancora il progetto esecutivo ma l’idea è quella di migliorare la coibentazione e l’efficienza energetica della struttura. Lavoreremo per installare un impianto fotovoltaico e per sostituire la caldaia attuale con una pompa di calore. Abbiamo intenzione di effettuare queste ristrutturazioni, del costo di 860 mila euro, l’anno prossimo, in primavera o in estate”.