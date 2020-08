Open week per i corsi fitness da Armonia in Equilibrio, settimana gratuita aperta a tutti e promozione autunnale

Il centro wellness di Vigliano Biellese “Armonia in Equilibrio” accoglie i nuovi tesserati con una settimana di prova gratuita e una promozione autunnale: 3 mesi di corsi “All inclusive” a soli 100 euro. La promozione si potrà attivare da settembre e sospendere in qualsiasi momento, per riattivarla nella stagione 2020-2021.

Visitando il sito www.armoniainequilibrio.com alla pagina “Attività Benessere – Orari e Corsi” sarà possibile visionare nel dettaglio gli orari e le attività proposte dal Centro: Acquagym, Postural Yoga Therapy, Tone Up Time, Pilates, Ginnastica Posturale e, per il mal di schiena, Power Yoga, Total Body, Spinning e Sala Pesi.Il corso “Acquaticità Neonatale e Nuoto Bimbi” viene opportunamente svolto in uno spazio in sicurezza, con un numero massimo di 4 bambini per lezione. In un ambiente accogliente e confortevole, con l’acqua scaldata a 33°, i corsi con i bimbi trovano la sua massima espressione.

La piscina è tranquilla e silenziosa, accompagnata da note di musica classica in sottofondo; una vera e propria nicchia da condividere con il proprio bambino. Le lezioni vengono tenute da Sara Stabellini, istruttrice di nuoto secondo gli standard FIN e psicomotricista iscritta alla FISCOP.La professionalità, il ricco palinsesto corsi e i sorrisi contraddistinguono da sempre le attività di Armonia in Equilibrio A.S.D.; per i clienti più affezionati che preferiscono continuare i propri allenamenti da casa, è sempre a disposizione il pacchetto “Home Fitness” che proseguirà, come valore aggiunto, anche successivamente alla riapertura, consentendo agli allevi scegliere tra le lezioni in sede o le stesse trasmesse online in tempo reale.

Questo servizio sarà operativo per tutte le lezioni, con abbonamenti ridotti e ad hoc.Ultima ma non per importanza, è l’Area Verde: per agevolare coloro che desiderino momenti più tranquilli e rilassanti per la propria pratica, è stato predisposto un vasto spazio all’aperto.

Il Centro vi invita all’open week per scoprire la struttura, i corsi e usufruire della “Promozione Autunno”. Cell. 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com - via Milano 54, Vigliano Biellese (BI).

Per tutte le news: https://www.sportclubby.com/it-IT/club/vigliano-biellese/armonia-in-equilibrio

