Il prestigioso centro estetico NOVA Estetica Specialistica di Biella cerca una estetista con esperienza nell'utilizzo di tecnologie di estetica avanzata, per ampliamento del proprio organico.

È possibile inviare la propria candidatura (con Curriculum Vitae con foto e lettera di presentazione) all’indirizzo email: novaestetica.marketing@gmail.com

Per maggiori info: https://www.nova-estetica.it/lavora-con-noi/

NOVA Estetica Specialistica di Biella si trova in via Costantino Crosa, 12A.