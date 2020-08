Tanti visitatori e ospiti speciali, a Castelletto Cervo il Monastero Cluniacense è sempre più Luogo del Cuore

Il fascino del Monastero Cluniacense dei Santi Pietro e Paolo non conosce confini. Sono oltre un centinaio i visitatori che, dall'inizio delle visite guidate (28 giugno), hanno raggiunto Castelletto Cervo per ammirare la bellezza di un monumento unico nel suo genere, con i suoi oltre 930 anni di storia.

Non solo biellesi, ma anche turisti fuori provincia e regione, completamente rapiti dal sito medievale: tra questi, l'ex rettore dell'Università Bocconi Roberto Ruozi e il segretario della Pontificia Commissione di Archelogia Sacra (con sede a Roma), Pasquale Iacobone. Durante la visita, avvenuta martedì scorso in compagnia del professor Giuseppe Poma, il Monsignore ha osservato in modo particolare l'affresco della Santissima Trinità eucaristica e del miracolo di San Giacomo, rimanendone visibilmente impressionato. “La mia viva gratitudine – ha dichiarato – va a chi ha voluto valorizzare e rendere più fruibile questo importante sito cluniacense".

Al termine della visita, gli ospiti hanno apposto la propria firma nel censimento dei luoghi italiani da non dimenticare: il monastero, infatti, è inserito nei Luoghi del Cuore, promosso dal Fondo Ambiente Italiano. Ad oggi, il monastero cluniacense si trova al 171° posto con 642 voti raccolti. Raggiungendo i 2mila voti, sarà possibile prendere parte ad un bando che garantirebbe contributi importanti finalizzati al restauro del sito religioso. È possibile dare il proprio voto fino al 15 dicembre.

Per rimanere aggiornati sul sito medievale, è possibile visionare la nuova pagina Facebook del Monastero Cluniacense: uno strumento social utile per essere sempre informati sui prossimi appuntamenti. Il primo dei 4 che apriranno la stagione culturale 2020 sarà domenica 30 agosto con l'evento “Mezz'ora con...”, momento divulgativo corredato da intermezzi musicali. Il programma è il seguente: alle 16 visite guidate gratuite e alle 17 mezz'ora con Gabriele Ardizio (Società Storica Vercellese) che racconterà le origini e la fondazione del Priorato. Ci sarà un intermezzo musicale con chitarra classica a cura di Edoardo Tritto, con a seguire il rinfresco. L'ingresso è gratuito ma, in ottemperanza alle norme di prevenzione Covid, la partecipazione agli eventi avverrà esclusivamente previa prenotazione al numero 347.472.8295 o via email a monastero.castelletto@gmail.com fino ad un massimo di 50 persone. È obbligatorio l'uso della mascherina e l'osservanza del corretto distanziamento individuale.