A Valdengo le scuole aperte dal 7 settembre, l'annuncio di Pella: “Sinergia con Comune può dare ottimi esiti"

A Valdengo le scuole sono pronte a ripartire dal 7 settembre, in sicurezza e a completo regime, inclusi i servizi mensa e trasporto. Una settimana prima rispetto al 14 settembre, data stabilita a livello nazionale per la riapertura, dedicata ad attività di recupero per tutte le classi seconde e terze della scuola media e seconde, terze, quarte e quinte delle scuole elementari.

"Voglio esprimere un sentito ringraziamento al dirigente scolastico Paolo Parolini - dichiara Roberto Pella, sindaco di Valdengo e vicepresidente vicario ANCI - per aver accettato questa difficile sfida, profondamente convinto della sua valenza, insieme a tutto il corpo docente e al personale ATA. Ringrazio assessori, consiglieri e personale comunale che, fin dall'inizio e durante tutto il mese di agosto, si sono impegnati senza sosta per questo scopo, rendendo gli spazi esistenti pienamente fruibili, nel rispetto della norma a tutela della salute dei nostri studenti e in coerenza con le linee guida emanate, e disponendo l'allestimento di ulteriori aule in locali nuovi".

"Grazie alle forte sinergia tra Istituto Comprensivo e amministrazione comunale - continua Pella - saremo già in grado di garantire l’intero orario settimanale, comprensivo di rientri pomeridiani, pasti, orario prolungato nella scuola media e tempo pieno nelle scuole elementari".Per i 400 alunni dell'Istituto comprensivo di Valdengo cui afferiscono anche gli studenti dei sei comuni limitrofi é un segnale di grande attenzione nei confronti della loro crescita formativa e delle loro famiglie:

"La scuola é infatti il simbolo della ripartenza - conclude il sindaco - un traguardo fin da subito da me sollecitato come segno di coraggio e responsabilità nei confronti di chi rappresenta il futuro della nostra comunità e dei nostri territori; anche in questo, i piccoli comuni possono essere avanguardia e testimoni di ripartenza fattiva".

Anche il dirigente scolastico Paolo Parolini esprime la propria soddisfazione: "E' stato fondamentale il lavoro durante il periodo estivo della 'Commissione Ripartenza' e di tutto il personale ATA. Ringrazio di cuore inoltre le amministrazioni comunali afferenti all'istituto comprensivo con le quali, fin dall'inizio dell'emergenza, sono intercorse riunioni di lavoro per organizzare la ripartenza. Oggi la collaborazione tra scuola e comuni consente in concreto la riapertura in sicurezza degli edifici scolastici".