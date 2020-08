A Miagliano cambia la viabilità per lavori in corso

Cambia la viabilità a Miagliano per lavori in corso. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Mognaz ha disposto che da oggi, 25 agosto, fino al 27, data probabile di conclusione degli interventi, è interdetto il traffico veicolare nella via IV Novembre all'altezza del lavatoio Poma, incrocio via Lanati/Piazza Martiri della Libertà, per il posizionamento di camion/cestello all'altezza del civico 8 per la manutenzione del plesso scolastico. I lavori avranno luogo dalle 7.30 alle 17.30.