Golf Club Cavaglià, Peretti e Pasi nella GolfItaliano Cup: ecco il programma del weekend

Sabato al Gc Cavaglià si è giocata la tappa dell’Apart Revolution Tour 2020 (18 buche Stableford, 3 categorie) che ha regalato ai vincitori la finale nazionale al Golf Club Le Fonti Bologna del prossimo 26 febbraio 2021. Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Fabio Chiesa Jesolo punti 29, 1° Netto Paolo Schellino Cavaglià 34, 2° Netto Rudy Saccà Mulino Cerrione 32. Seconda categoria: 1° Netto Elena Benigni Cavaglià 41, 2° Netto Antonio Cannistrà Jesolo 38. Terza categoria: 1° Netto Carlotta Schellino Cavaglià 38, 2° Netto Luca Maccagno Cavaglià 36. 1° Ladies Gianna Doati Cavaglià 32, 1° Seniores Alessandro Caffi Cavaglià 35. Nearest cat. Unica: buca 6 Gandolfi Giorgio 3,72 m., buca 9 Paulon Gianluca 2,14 m., buca 12 Coda Claudio 0,39 m.

Premi di prestigio nella tappa del circuito GolfItaliano Cup (18 buche Stableford, 3 categorie) che si è disputata domenica al Gc Cavaglià. Infatti I primi netti e i primi lordi delle tre categorie previste oltre al miglior Junior, hanno acquisito l’accesso alla finale in Puglia all'Acaya Golf Club dal 7 all'11 del prossimo ottobre. Premiati. Prima categoria: 1° Lordo Filippo Peretti Cucchi punti 31, 1° Netto Sandro Pasi 37 2° Netto Daniele Tonso 37 3° Netto Nicole Zanetti 35. Seconda categoria: 1° Lordo Davide Baroni 24, 1° Netto Mauro Malinverni 40, 2° Netto Paolo Tintori 39, 3° Netto Diego Platini 36. Terza categoria: 1° Lordo Paolo Mignano 14, 1° Netto Giulia Meggiorin 33, 2° Netto Giuseppina Brignoli, 31 3° Netto Roberta Ceruti Jesolo 31. 1° Juniores Edoardo Pizzato 36, 1° Ladies Marilena Guglielmetti 33, 1° Seniores Luca Zucchetti 35.

Il mese di agosto si conclude al Gc Cavaglià con due interessanti gare. Sabato ospiteremo un circuito inedito per l’Italia ma che si disputa da anni con successo in Austria, Germania e Svizzera, il Birdie-open.com (18 buche Stableford, 3 categorie) che porterà i migliori usciti tramite un ranking nazionale alla finale nel prestigioso Verdura Golf Resort in Sicilia. Domenica ritorna il classico appuntamento con il circuito Ci.Ti.Elle Challenge Tour 2020 (18 buche Stableford, 3 categorie) che sostiene da sempre importanti iniziative benefiche a partire dalla raccolta fondi per la donazione di cani guida per i non vedenti.