Esordio stellare per Martina Toniolo e la sua Empoli Ladies

Un esordio da sogno per Martina Toniolo e la sua Empoli Ladies. Tripletta di Polli, doppiette di Glionna e Leonessi, reti di Prugna, Cinotti e Dompig: sono partite così le azzurre di mister Spugna che superano 10-0 la debuttante assoluta, San Marino Academy, nella prima giornata di serie A femminile.

Ma oltre l'eclatante risultato, da sottolineare l'esordio sul terreno di gioco della biellese Martina Toniolo. La 19 enne ceduta in prestito dalla Juventus, è entrata in campo nel secondo tempo. Sulla schiena il 24, numero che l'accompagnerà per tutta la stagione.

Dopo sei mesi di stop torna il calcio femminile di serie A. Squadra da battere le campionesse d'Italia della Juventus Women. E proprio sabato prossimo 29 agosto le bianconere ospiteranno proprio le toscane. Un match che si preannuncia in salita per le ragazze di mister Spugna.