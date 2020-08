Colpo di mercato in casa Teens: ingaggiata la guardia torinese Samuele Pasqualini

Colpo di mercato per lo ZetaEsseTi Teens Basket Biella: la società del presidente Luciano D'Agostino ha ingaggiato per la stagione 2020/2021 di serie C Gold la guardia Samuele Pasqualini. Torinese, classe '98, il giocatore è reduce da due ottime annate in C Gold con la maglia della Crocetta Torino (entrambe in doppia cifra di media), squadra nella quale è cresciuto prima di approdare nel 2016/2017 al settore giovanile di Pallacanestro Biella.

Dopo un'annata positiva in DNG, nella quale ha raggiunto le finali nazionali under 20 eccellenza ed esordito in A2 (segnando anche una tripla al Forum), Pasqualini ha giocato un campionato di serie B a Matera, prima di tornare nella sua squadra d'origine. «Ho scelto il Teens per la serietà con la quale mi è stato presentato il progetto» spiega il neo acquisto «e per l'ambizione dei dirigenti e dello staff tecnico. È una società giovane, che negli ultimi anni è cresciuta in modo esponenziale e saprà farsi valere anche in un campionato difficile e competitivo come la C Gold. Giocare al Forum poi sarà una motivazione extra, perché è un palazzetto magnifico, dove ho trascorso una delle più belle stagioni della mia carriera».

Claudio Porta, general manager del Teens, parla della trattativa con il giovane torinese: «È bastato davvero poco per trovare l'accordo con Samuele: il ragazzo cercava una squadra ambiziosa dove poter proseguire il suo percorso di crescita, noi un giocatore con le sue caratteristiche tecniche e agonistiche. È un acquisto pesante, la ciliegina sulla torta di un roster che ha tutte le carte in regola per fare bene anche nella categoria superiore».

Infine coach Gianpiero Bertetti, che ha voluto fortemente Pasqualini in squadra: «Samuele è un giocatore ancora giovane e con ampi margini di miglioramento. È una guardia con punti nelle mani, che può giocare anche ala piccola e all'occorrenza play. La sua presenza aggiungerà fisicità e atletismo alla squadra, senza trascurare l'aspetto difensivo, dove sicuramente ci darà grande energia».

Diplomato al liceo scientifico di Biella, Pasqualini è iscritto alla facoltà universitaria ICT (innovazione, comunicazione e tecnologia) di Torino. Da tutta la famiglia del Teens Basket Biella un caloroso benvenuto a Samuele.