A Ponderano un viaggio nella musica tradizionale con i Quinta Rua

Il Comune di Ponderano organizza un concerto del gruppo biellese Quinta Rua, sabato 29 agosto alle ore 21 in piazza Alpini d’Italia. Primo concerto dopo il periodo Covid, il gruppo presenterà brani tratti dal vasto repertorio tradizionale: del Biellese, Francesi, canti del maggio, canti del repertorio Natalizio, canti della resistenza; utilizzando una vasta gamma di strumenti tradizionali ghironde, cornamuse, violino, organetto, percussioni e voce.

Il gruppo Biellese Quinta Rua è attivo ormai da quasi 20 anni, alcuni componenti però suonano insieme quasi da 40, ha suonato in Italia, Francia, Svizzera e Germania, dai grandi palchi dei festival alle piccole feste di paese, dalle grandi piazze ai luoghi più impensati; alpeggi, rifugi, chiese, ecomusei, feste private, matrimoni e funerali, insomma proprio di tutto. Un occasione per conoscere ed ascoltare suoni dimenticati e scoprirne di nuovi. In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Centro Sociale di Via Mazzini.