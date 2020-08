Dopo Langhi ad Ailoche è sfida a due per successione: l'ex sindaco di Caprile Paganini affronterà Zignone

In foto Massimo Langhi: sfida a due per la successione

Dopo la decisione del sindaco uscente Massimo Langhi di non presentarsi alle prossime elezioni, è sfida a due per la successione. Da una parte ci sarà il gruppo di Massimo Paganini, già primo cittadino di Caprile per tre mandati di fila. Accanto a lui ci saranno pezzi di maggioranza e minoranza del consiglio comunale uscente, compreso lo sfidante di Langhi di 5 anni fa, Cristiano Puozzo. I candidati consiglieri sono: Paola Abinto, Andrea Ammirata, Alberto Chinaglia, Enrico Consonni, Monica Lari, Floriano Lavezzi, Naomi Mazzia, Filippo Moretti e lo stesso Cristiano Puozzo.

A lui si contrappone Andrea Zignone e la lista “Insieme si può” formata da: Italo Angelino Giorzet, Giorgia Bertolini, Stefano De Cet, Ivan Donnarumma, Elom Komlanvi Kpade, Nicole Scopel, Maria Leena Tonella e Danilo Gianello. Le elezioni si svolgeranno nelle giornate del 20 e 21 settembre.